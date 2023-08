E per ringraziare posta una sua foto in cui si mostra senza un filo di trucco. Uno scatto che mette in risalto la bellezza naturale della stella di Hollywood che ha raggiunto i 65 anni in forma splendida.

La bellezza acqua e sapone per Michelle Pfeiffer è sempre stata un tratto distintivo. E anche in questo caso l'attrice ha confermato di non avere timore a mostrarsi per quella che è, senza trucchi cosmetici o fotografici a mettere patine di glamour là dove regna la bellezza naturale. Maglione oversize girocollo e capello leggermente spettinato hanno aggiunto un tocco di naturalezza e intimità. Alla foto la Pfeiffer ha accompagnato un messaggio per i suoi follower: "Grazie a tutti per essere stati qui con me!!!".

Recentemente l'attrice ha accennato alla possibilità di prendersi una pausa da Hollywood. La sua ultima apparizione è stata quella nel ruolo di Janet Van Dyne nel film Marvel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", uscito a febbraio. Un personaggio questo che la Pfeiffer aveva inizialmente interpretato in "Ant-Man and The Wasp" del 2018, per poi riprendere il suo ruolo in "Avengers: Endgame".