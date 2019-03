Dopo la partecipazione al talent "Ora o mai più", Michele Pecora torna sulla scena della musica italiana con " I poeti ", un brano maturo, con un testo profondo e una produzione al passo coi tempi curata dallo stesso cantautore. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video al quale ha partecipato l'attore Enzo Decaro .

Il video del brano apre la strada a un progetto artistico di ampio respiro che vedrà Pecora con il tour teatrale “I Poeti” che a partire da aprile sarà in scena sul territorio italiano, riservando novità e protagonisti importanti. Attualmente il cantautore sta realizzando il suo nuovo album. La partecipazione speciale nel video è quella di Enzo Decaro, che con la sua voce descrive note e colori limpidi, in una canzone che è una fotografia di un luogo che con la sua semplicità perfetta ha il dono di essere sincero e di mostrare se stessi fino in fondo.