Michael Madsen è stato arrestato: l'attore di "Kill Bill" è accusato di violenza domestica

La polizia di Los Angeles sostiene che Madsen abbia spinto la moglie con violenza e poi l'abbia chiusa fuori dalla loro casa nella zona di Los Angeles dopo una lite. Gli agenti sarebbero stati chiamati quando la donna era già al sicuro.

L'arresto di Madsen sarebbe avvenuto quasi subito dopo l'arrivo dello sceriffo della contea nell'abitazione. L'attore veterano di altri film di Quentin Tarantino, come "Le Iene", "The Hateful Eight" e "C'era una volta... a Hollywood" è stato registrato nella stazione di polizia di Malibu/Lost Hills nella primissima mattinata di domenica. Dopo una prima indagine, è stato confermato il suo coinvolgimento in un incidente domestico che riguardava la moglie. Madsen è stato poi rilasciato su cauzione e non ci sono ancora informazioni su una futura data dell'udienza del processo in tribunale.

Si parla di violenza domestica quando viene constato che è stata usata la forza contro un convivente. La pena va dal carcere a un ordine di allontanamento.