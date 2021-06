Michael Keaton torna nei panni di Batman dopo 30 anni: le prime foto dal set di "The Flash" 

Le prime foto che arrivano dal set di "The Flash" di Andy Muschietti hanno mandato in visibilio i fan dei cinecomics. Nel film dedicato all'eroe della DC Comics interpretato da Ezra Miller, Michael Keaton torna a calarsi nei panni di Bruce Wayne/Batman dopo i due indimenticabili film di Tim Burton, "Batman" (1989) e "Batman - Il ritorno" (1992). Un ruolo che lo rese noto in tutto il mondo, ed è considerato dai fan una delle migliori versioni del celebre personaggio dei fumetti.

Le prime immagini dal set hanno entusiasmato e incuriosito il pubblico riguardo al nuovo progetto che vede dietro alla macchina da presa Andy Muschietti, regista dei due recenti film di "It". Negli scatti vediamo Keaton di nuovo come Bruce Wayne, l'aspetto della Batmobile, Sasha Calle nei panni di Supergirl ed Ezra Miller in quelli del protagonista Barry Allen, aka Flash.

Miller ha fatto il suo debutto in "Batman v Superman: Dawn of Justice", ed è tornato a interpretare il personaggio in "Justice League" oltre a una fugace apparizione in "Suicide Squad".

La trama si preannuncia alquanto complessa, e sappiamo già che ci sarà la presenza di due Batman, interpretati da Michael Keaton e Ben Affleck. A proposito di questa timeline alternativa, Andy Muschietti aveva dichiarato a Vanity Fair: "Il Batman di Ben Affleck è la base del nostro lavoro. Questo film amplifica quanto raccontato finora e non lo rende inutile, ovviamente. Tutto ciò che avete già visto continua ad esistere e, allo stesso modo, esiste anche ciò che vedrete. Insomma, sta per nascere un universo condiviso ancora più ampio di quello di prima". Largo quindi al multiverso, che come vedremo sarà protagonsita anche nella Fase 4 dell'Universo cinematografico Marvel.

L'uscita della pellicola è prevista per novembre 2022 negli Stati Uniti.