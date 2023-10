Uno degli iconici capi d'abbigliamento che indossava durante una delle sue pubblicità della "Pepsi Generation" nel 1984, nello specifico quella in cui balla per strada con un gruppo di bambini e altre persone. Quella fu la prima pubblicità che il " re del pop ", con il capo confezionato su misura, rese ancora più speciale. L'asta verrà aperta il 10 novembre attraverso il sito di aste Propstore.

Il valore si stima tra i 230mila e 460mila dollari e si prevede che l'asta si chiuda con un prezzo vicino alla seconda cifra. La giacca fu regalata a un ragazzo di nome Wendell Thompson, il cui padre era un cosmetologo che lavorava con Michael Jackson.

Wendell però afferma di aver ricevuto la giacca direttamente da Jackson nel 1983 (prima ancora che la pubblicità andasse in onda) durante un incontro con la star a Orlando. Wendell ha spiegato alla stampa di trovarsi lì durante l'inaugurazione della suite personale di Jackson al Disney World Hotel Royal Plaza e che ora dopo aver conservato l'oggetto per anni, userà il ricavato della vendita per sistemare economicamente la sua famiglia.