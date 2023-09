I fan devastati si sono riversati su X, ex Twitter, per rendere omaggio all'icona, scrivendo: "Che triste notizia: una leggenda della recitazione e così tanto amata. Sir Michael Gambon sarà ricordato per così tanti grandi ruoli". Mentre un altro ha commentato: "Non Silente. RIP Sir Michael Gambon. I Millennials sono in lutto." Un terzo ha scritto: "Che triste notizia. Riposa in pace, Michael Gambon".

La carriera

L’attore irlandese era nato a Dublino il 19 ottobre 1940. In Inghilterra era molto noto soprattutto per l'interpretazione di Philip Marlow nella serie della BBC "The Singing Detective", per cui fu premiato con un British Academy Television Award per il miglior attore, per quella del commissario Maigret nell'omonima serie televisiva del 1992 e infine per il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter, a partire dal terzo film, in sostituzione del defunto Richard Harris, personaggio che l’ha reso una star mondiale.



Michael Gambon è stato candidato numerose volte al Laurence Olivier Theatre Award (vincendone tre); è stato premiato due volte col London Evening Standard Theatre per il miglior attore e, altrettante, ha ricevuto il London Critics Circle Theatre Award, sempre per il miglior attore. È stato insignito dell'onorificenza di Ordine dell'Impero Britannico (Member of The British Order) nel 1980, e quindi del livello superiore di Commander of the British Order.



Nell'ottobre dell'anno scorso un altro volto iconico della saga di Hatty Potter si era spento a soli 72 anni. Si tratta di Robbie Coltrane, attore scozzese noto per aver interpretato Hagrid.