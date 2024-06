Michael Caine e Glenda Jackson per l'ultima volta in scena: al cinema "Fuga in Normandia"

Una storia piena di sentimento per i premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson nel loro ultimo canto del cigno sul grande schermo. Ultimo ruolo per lui prima del ritiro e ultimo ruolo per lei prima della morte. Ecco "Fuga in Normandia", diretto da Oliver Parker, che arriva in sala dal 20 giugno con Lucky Red. Il film è tratto da una storia vera: la "grande fuga" dell'ottantanovenne Bernie Jordan che nel 2014, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, fugge dalla casa di riposo in cui vive con l'adorata moglie Irene per raggiungere la Normandia e unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva di un lungometraggio che parla dell’importanza della memoria, legata all’amore e al dolore.