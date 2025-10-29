Micah P. Hinson e la svolta crooning di "The Tomorrow Man": "Non sono qui per intrattenervi"

Anche le sue scelte più strettamente musicali arrivano da prese di posizione decise e pensate (parlando del cambio di stile che permea "The Tomorrow Man", caratterizzato da aperture orchestrali e da un crooning soffice, consapevole e curatissimo), dichiara di aver capito di non voler essere ricordato dal mondo come un triste ragazzo emo che chiacchiera dei suoi affari. Per farlo, ha voluto provare ad avvicinarsi a territori più vicini a quello che ora è il suo modo di sentire, che descrive più lucido e pulito, anche attraverso una composizione di più ampio respiro, meno legata al folk degli esordi. Partendo da alcuni ascolti del passato, fra i quali le orchestrazioni un po' kitsch e sdolcinate di alcuni dischi di John Denver, ha pensato di fare entrare un po' di luce nelle sue composizioni, anche a costo di doversi spingere in territori quasi disneyani per riuscire a catturare alcune atmosfere di quel mondo. In questo senso Raffaele Tiseo, che ha curato gli arrangiamenti orchestrali, è stato il miglior incontro possibile: "Avevo persino fatto una playlist di pezzi con arrangiamenti che rispecchiavano quello che avrei voluto da lui e stavo per mandargliela, ma mi ha anticipato con qualcosa che era già quasi perfetto nella sua prima stesura, come se fossimo stati in contatto telepatico".