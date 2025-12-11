Mia Martini, "Di tanto amore": la versione inedita del brano scritto da Ivano Fossati emoziona ancora

Maurizio Piccoli, produttore artistico dell’album, ha raccontato come il lavoro su "Tarab" sia stato “un confronto quotidiano con la sua musica, la sua voce”. “Abbiamo usato le registrazioni originali delle voci – ha spiegato – e creato nuovi arrangiamenti per valorizzare la sua intensità. L’obiettivo era regalarle una nuova primavera”. Un percorso condiviso anche da Massimo Massagrande, che ha voluto concentrare l’attenzione su brani inediti e rarità, restituendo al pubblico sfumature vocali finora ascoltate solo in registrazioni live o prove in studio. Il risultato è un viaggio sonoro che restituisce tutta la potenza e la dolcezza della voce di Mia Martini, ancora capace di toccare corde profonde.