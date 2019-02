Mi Ami XXX, speciale preview del festival in versione sexy

Nell'attesa di conoscere la line up del festival di maggio, venerdì 15 marzo va in scena Mi Ami XXX , speciale preview a luci purple della manifestazione. Sul palco del District 272 di Milano saliranno alcune nuove esperienze della musica urban e pop italiana, tra cui Chadia Rodriguez , la rapstar scoperta da Jake La Furia e Big Fish, il collettivo Tauro Boys , fenomeno romano definito "il futuro della trap", e il cantautore Francesco De Leo .

Tra i protagonisti anche Uccelli, il progetto techno sperimentale di Davide Panizza dei Pop X, e il debutto della stand up comedy di Gipo Di Napoli.



"Aspettare maggio è praticamente impossibile, così abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso prima”, ha dichiarato il direttore del festival, Carlo Pastore. La festa si svolge in una location affascinante e sexy che è stata un cinema porno e poi locale striptease. "Esiste una forza dirompente che è quella della novità, della differenza, che non guarda in faccia alle risposte impaurite che la società dà per cercare di autoassolversi; è lo scandalo della gioventù e noi abbiamo cercato di mettere sul palco artisti che potessero suonarlo in maniera contemporanea, divertente e indimenticabile".