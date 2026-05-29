Cher compie 80 anni: una carriera costellata di successi
© Getty | Cher al Met Gala 2026
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Strana coppia: in occasione del concerto che la band farà a Bologna, unica data italiana, il 3 giugno 2026, verrà regalata un t shirt esclusiva a tutti coloro che visiteranno le unità di raccolta sangue CRI
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I Metallica insieme alla Croce Rossa Italiana. La band, attraverso la loro fondazione "All Within My Hands" (AWMH), sensibilizzerà l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue in alcune tappe selezionate del tour europeo, per contribuire a garantire che i pazienti ospedalieri non debbano mai aspettare per accedere a cure salvavita essenziali.
Grazie alla partnership tra Croce Rossa Americana e i Metallica, nell'aprile 2025, durante le tappe statunitensi del M72 World Tour, sono state già raccolte oltre 2.000 donazioni di sangue e piastrine. Un successo che la band e la fondazione All Within My Hands vogliono replicare in Europa, cogliendo l'opportunità offerta da alcune delle date del loro tour per dare un importante contributo alle comunità che li ospiteranno.
In occasione del concerto che faranno a Bologna, unica data italiana, il 3 giugno 2026, i Metallica inviteranno i loro sostenitori a supportare gli ospedali di tutta Italia promuovendo la donazione del sangue. Tutti coloro che visiteranno le unità di raccolta sangue CRI nelle città di Roma, Palazzolo sull'Oglio (BS) e L'Aquila per incontrare i Volontari CRI e avere informazioni sull'importanza della donazione del sangue, riceveranno una t-shirt esclusiva realizzata in versione limitata e ideata per promuovere la cultura del dono.
© Getty | Cher al Met Gala 2026
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