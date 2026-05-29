Grazie alla partnership tra Croce Rossa Americana e i Metallica, nell'aprile 2025, durante le tappe statunitensi del M72 World Tour, sono state già raccolte oltre 2.000 donazioni di sangue e piastrine. Un successo che la band e la fondazione All Within My Hands vogliono replicare in Europa, cogliendo l'opportunità offerta da alcune delle date del loro tour per dare un importante contributo alle comunità che li ospiteranno.