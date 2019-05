Met Gala 2019: Lady Gaga resta in lingerie, Demi Moore, JLo e le altre senza reggiseno

Parata di star "esagerata" al Metropolitan Museum of Art di New York per l'attesissimo Met Gala 2019, evento fashion e mondano, che nel mondo della moda è l'equivalente della serata degli Oscar per il cinema. In passerella hanno sfilato i vip più famosi dello showbiz, sfoggiando look eccentrici e stravaganti. Da Lady Gaga che ha cambiato abito quattro volte restando poi in lingerie nera e calze a rete, a Demi Moore sensuale e seducente, e poi Cardi B con un abito sfarzoso e strascico che ha coperto l'intera scalinata e Katy Perry vestita da lampadario, e ancora piume, trasparenze e trash style, nel segno del tema della serata "camp", termine coniato da Susan Sontag nel suo saggio del 1964: ovvero proprio esagerazione e artificio. E "Camp: note of fashion", è anche il titolo della mostra inaugurata al Met, che raccoglie tutto ciò che nella moda esprime "amore per ciò che è innaturale e per l'artificiale".