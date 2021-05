Memo Remigi, la nuova canzone d'amore in stile reggaeton

Memo Remigi in occasione del suo 83esimo compleanno, giovedì 27 maggio, presenta il nuovo singolo accompagnato dal videoclip: " Comoshapira " feat Nartico. Il brano, disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 maggio, anticipa la pubblicazione dell'album, prevista per l'autunno.

Comoshapira è una parola nonsense in linea con il personaggio televisivo che Memo in questi ultimi anni ha proposto al pubblico: uno spiccato humor misto alla sua eleganza, capace di essere sempre contemporaneo: al pianoforte, come nelle strade d'Italia a prodigarsi in interviste surreali, tanto da guadagnarsi uno spazio “virale” sui social.

"Comoshapira", prodotto da Clodio Music e scritto da Remigi-Nartico, per le edizioni musicali Clodio Management & Novalis, è anche un neoromantico videoclip - per la regia di Davide Legni - che, attraverso il susseguirsi di immagini davvero eloquenti e un meraviglioso corpo di ballo grazie alle coreografie del mitico Enzo Paolo Turchi e ai suoi bravissimi ballerini: Cristina Da Villanova, Felice Lungo, Federica Della Pelle, Francesco De Simone, Tiziana Cardella e Mario Giuseppe Uzzi, riesce a far vivere con grande intensità le emozioni che solo un cantante dalla vocalità elegante come Memo Remigi può trasmettere con un ritmo incisivo e la trasversalità di Nartico, intenso con le sue incursioni dal fraseggio intenso e modernissimo.

