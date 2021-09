Medimex, tra presenza e streaming l'edizione 2021 si apre nel segno di Laurie Anderson e Patti Smith

Prende il via mercoledì 15 settembre a Taranto il Medimex 2021 , International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Fino a domenica 19 settembre offre un fitto programma, in presenza e in streaming, di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. Nella prima giornata Laurie Anderson presenterà in streaming un documentario sul rapporto tra donne ed elettronica.

Anche se la situazione Covid non permette ancora un ritorno a pieno regime, il Medimex 2021 promette comunque numerosissimi spunti di interesse, molti in presenza come altrettanti in diretta streaming. Numerosi gli ospiti tra i quali Laurie Anderson, Ligabue, Negramaro, Joe Talbot (Idles), Malika Ayane, Alan Mc Gee, Brian Message, Mahmood, Coma_Cose, Willie Peyote, Gaia, Gemello, Aiello, Motta, Speranza, Mahmood.

Mercoledì 15 settembre si parte alle ore 17, in presenza al Caffe letterario, con la presentazione di "Patti Smith - La forza della parola" di Patrizia De Rossi, modera Dado Minervini. Un ideale anello di congiunzione con l'ultima edizione vissuta tutta in presenza, dal momento che Patti Smith fu la protagonista, il 9 giugno 2019 dell’ultimo concerto dal vivo del Medimex. Alle 18 al Teatro Fusco, in presenza e streaming, il primo incontro d’autore ospita gli Psicologi, modera Ernesto Assante. Nel movimentato scenario della nuova musica italiana gli Psicologi occupano uno spazio interessante, quello in cui trap, hip hop, canzone d’autore, rap ed elettronica provano ad andare d’accordo.

Alle 19 al Castello Aragonese, in presenza (alle ore 18.00 inaugurazione per la stampa registrata), in programma l’incontro di presentazione con Marcello Nitti, Franzi Baroni, Gianluigi Trevisi, Roberto Pastore, modera Francesco Costantini di "Pictures of you", mostra sulla stagione dei concerti internazionali degli 80's in Puglia. Oltre 60 scatti di Marcello Nitti, Franzi Baroni, Arturo Russo e Roberto Pastore scattate ad alcuni dei protagonisti della scena New wave effettuati sui palchi, backstages e nel privato La mostra è una sintetica testimonianza del vastissimo archivio fotografico di immagini, che gli autori hanno colto in oltre quaranta anni di passione per la musica, soprattutto con i reportages di gruppi oggi dimenticati. Gli scatti sono relativi all’indimenticabile concerto a Taranto dei Bauhaus, con immagini del tutto inedite, Simple Minds, New Order, Siouxsie & The Banshees, Style Council, Sound sempre al Tursport Club, Nina Hagen sempre nel capoluogo ionico all’ex Circolo ILVA e i Christian Death a Statte in provincia di Taranto. Fra i concerti baresi da segnalare lo storico happening dei Cure con il supporto di Marc Almond e Gli Shellyan Orphan del 2 giugno 1989 allo Stadio della Vittoria, e poi ancora Julian Cope, Carmel, Ultravox, Everything But The Girl, Tuxedomoon, David Byrne, Lou Reed e tantissimi altri. .

Alle 20 sulla facciata del Castello del castello aragonese in presenza, è in programma l’inaugurazione con accensione di 3D WAVES, opera tridimensionale di Hermes Mangialardo - video mapping a cura di Valentina Iacovelli produzione di CONTEMPO, produzioni per l’Arte e la Cultura Contemporanea. L’opera video 3D è il primo video mapping dedicato all’epoca d'oro del pop/rock che ha amalgamano i suoni oscuri e decadenti del Gothic per arrivare ai colori sgargianti della New wave.

Infine alle 20.30 al Teatro Fusco, in presenza e streaming, la proiezione del documentario "Sisters with Transistors" (2020, Lisa Rovner, 90’) presentato in diretta streaming da Laurie Anderson. La storia del rapporto tra le donne e l’elettronica è il cuore di uno dei più interessanti documentari realizzati negli ultimi anni, “Sisters with transistor” di Lisa Rovner. Laurie Anderson è stata, dagli anni settanta in poi, una delle principali protagoniste della musica contemporanea e allo stesso tempo una vera e propria pioniera nell’uso delle macchine elettroniche musicali. Musicista, artista visuale, performer, poetessa, Laurie Anderson è una delle più affascinanti “narratrici di storie” della nostra epoca.