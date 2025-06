Medimex 2025 saluta con il trionfo dei Massive Attack e guarda già al 2026

Di grande impatto On the road compilation, Projection Mapping Show opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, che quest’anno ha ripercorso la storia della manifestazione e celebra pace e libertà. Notevole partecipazione ai Talk con Charles Moriarty, Canzoniere Grecanico Salentino e Marc Urselli e Teatro Fusco sold out per i Racconti Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads a cura di Radio Medimex, Billie Holiday: Chasing the Scream a cura di Roberto Ottaviano, Bob Marley: Canzoni di Redenzione, a cura di Carlo Massarini, The Clash: (Canzoni di) Gioia e Rivoluzione, a cura di Carlo Massarini con Don Letts, e per la proiezione del documentario Blur: To The End con Cecile B e Dave Rowntree. Anche in questa edizione grande attenzione ai giovani con la prima edizione di Medimex Music Business Management, percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School e Medimex Music Factory, quest’anno in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta a giovani autori, produttori e compositori. Circa 300 gli operatori musicali che hanno partecipato alle attività professionali che quest’anno hanno proposto un ricco calendario di panel, workshop, tavoli tematici e networking session. Grande partecipazione anche per Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali che quest’anno ha ospitato Ermal Meta, Cristiano Godano, Erica Mou e Ghemon.