Mecna & Sick Luke approdano a "Neverland", il rap conscious si fonde con la trap

Si chiama "Neverland" il nuovo disco, in uscito oggi, del rapper Mecna in collaborazione con Sick Luke. I due artisti si incontrano su un territorio "vergine" in cui sviluppano una nuova e imprevedibile dimensione artistica, che unisce linguaggi e universi musicali. Un album quantomeno "inaspettato" in cui il rap conscious e "intimista" di Mecna incontra la trap del producer uno tra i più interessanti e richiesti della scena attuale.

Sulle basi di Sik Luke, sperimentali e visionarie, Mecna costruisce il suo universo intimo riproponendo le sue liriche introspettive e le atmosfere malinconiche che lo contraddistinguono. L'incontro tra questi due diversi e apparentemente contrapposti universi musicali è "Neverland", un luogo non reale, non esistente, da esplorare e al tempo stesso in cui rifugiarsi. Un territorio da scoprire in cui gli artisti possano sentirsi liberi di uscire dai propri schemi e dalle proprie consuetudini e fondere insieme i loro linguaggi musicali di riferimento.

Nell’album il contributo musicale anche di Tedua, Luché, Generic Animal, artisti che condividono con Corrado (Grilli all'anagrafe) la necessità di rivelare con la musica un lato personale, intimo e "poetico" come viene definito nel brano "Non dormo mai". E di Psicologi, Ainé, Marina, Voodoo Kid, tra le nuove realtà del panorama musicale.

Ma "Neverland" ha visto anche la partecipazione di musicisti come Valerio Bulla, artista della scena indie e alternativa italiana e Alessandro Cianci, chitarrista e storico collaboratore di Corrado. Il disco infatti è stato scritto con il contributo di tutti in un percorso guidato dalla sinergia tra lo stile estremamente riconoscibile delle liriche di Mecna, la musica pura e suonata di Bulla e Cianci e le produzioni di Sick Luke.

Infine, nell’album non poteva mancare l’amico CoCo, per un sodalizio artistico già consolidato che riesce sempre a dare nuova linfa ai brani rendendoli contemporanei e personali.

L’artwork del disco riprende l’opera del fotografo americano Corey Olsen, scatto che diventa una metafora visiva per il concept di “Neverland”. Nell’immaginario di Mecna infatti la lente a contatto ritratta nella fotografia permette all’occhio di vedere una realtà migliore, che non esiste, proprio come questo album non sarebbe esistito senza l’unione tra l’universo di Corrado e quello di Sick Luke.

Al centro del disco si ritrovano alcune delle tematiche già affrontate negli scorsi lavori di Mecna in particolare l’amore, da sempre raccontato dalle liriche dell’artista foggiano con grande semplicità e immediatezza. Allo stesso tempo “Neverland” parla per la prima volta di successo e popolarità, trattati a partire dalle implicazioni sociali e personali ad essi connesse. La fama infatti rappresenta per gli artisti un traguardo importante per determinare il proprio ruolo nella società ma porta con sé il peso e le responsabilità dell’essere costantemente sotto i riflettori.

“Il disco è qualcosa di nuovo che abbiamo creato. Dall’unione dei due mondi è nato qualcosa che non esisteva prima. In questo momento in cui ci sono miliardi di macrogeneri che si influenzano tra loro, noi abbiamo creato il nostro” ha detto Mecna



Mecna e Sick Luke incontreranno i loro fan durante tre appuntamenti dove i due artisti racconteranno il processo creativo che ha portato alla realizzazione di "Neverland":

Lunedì 14 ottobre, ore 18.00 - BOLOGNA, Mondadori - Via Massimo d'Azeglio 34

Martedì 15 ottobre, ore 18.00 - ROMA, Discoteca Laziale - Via Mamiani 62

Giovedì 16 ottobre, ore 18.00 - TORINO, Mondadori - Via Monte di Pietà 2



NEVERLAND TOUR

A seguire le tre esclusive date invernali del “Neverland Tour”. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it:

07.11 – FABRIQUE – Milano – Via Fantoli, 41

09.11 – CASA DELLA MUSICA – Napoli – Via Barbagallo, 115

10.11 - INDUSTRIE MUSICALI – Maglie (LE) – Area Industriale.