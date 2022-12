Max Pezzali, partito a suon di tutti esauriti il suo tour di sole hit

La tournée prosegue con due date a Roma, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport, anch’esse sold out, per poi riprendere in primavera con nuovi appuntamenti tra cui altri quattro concerti al Forum di Assago, due dei quali già tutti esauriti.

Per Max Pezzali è stato davvero un anno indimenticabile. Iniziato con le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di "San Siro canta Max" e adesso proseguito con la festa nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Un anno anche di cambiamenti, con l'addio al suo storico manager Pier Paolo Peronni e da Claudio Cecchetto e una reunion degli 883 all'orizzonte. Ma prima c'è questo tour da finire, per il quale Pezzali ha messo in piedi uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera trasformando ogni appuntamento in una vera e propria festa collettiva in cui il pubblico è il secondo cantante protagonista.

Da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" a "Sei un mito" e "Nord Sud Ovest Est", passando per "Come mai" e "Gli anni", la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce come pochi altri.

LE PROSSIME DATE

Giovedì 8 dicembre 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport - SOLD OUT

Venerdì 9 dicembre 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport - SOLD OUT

Lunedì 20 marzo 2023 | TORINO @Pala Alpitour- SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 | TORINO @Pala Alpitour ULTIME DISPONIBILITÀ

Giovedì 23 marzo 2023 | BRESCIA @Brixia Forum- SOLD OUT

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @Unipol Arena - SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @Mandela Forum - SOLD OUT

Venerdì 7 aprile 2023 | Eboli (SA) @Palasele ULTIME DISPONIBILITÀ

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum- SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum - SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum - NUOVA DATA

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum - NUOVA DATA