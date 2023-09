In occasione del concerto di sabato scorso al Circo Massimo il direttore della rivista Aldo Vitali ha consegnato all'artista il meritata Gran Premio Internazionale dello Spettacolo con la seguente motivazione: “Da 30 anni in redazione a Sorrisi ascoltiamo e cantiamo le canzoni di Max. Come del resto fa tutta Italia. Moltissime persone fanno coincidere momenti speciali della loro vita con queste canzoni meravigliose, che suscitano emozioni e obbligano a fare cori. Circo Max è l’occasione per festeggiare un grande musicista e Sorrisi non si è fatto scappare l’occasione per celebrarlo con un sentito è meritatissimo Telegatto. Grazie Max!”

Ufficio stampa

Dopo i due San Siro sold out e un tour nei palasport che ha fatto registrare 520mila biglietti venduti, con show esauriti in qualunque parte d'Italia, sud e isole comprese, in 56mila sono accorsi al Circo Massimo per celebrare il loro Max.

Un concerto che ha letteralmente conquistato il pubblico. Trenta hit, per altrettanti anni di carriera, molte delle quali cantate insieme ai tanti ospiti venuti per celebrarlo e condividere questa festa con lui. In apertura del Deejay Time c'erano Albertino, Prezioso, Molella e Fargetta.

Dopo la partenza a mille con "Hanno ucciso l'uomo ragno" e "S'inkazza”, per "Rotta per casa di Dio" è arrivato il primo ospite, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che molti vedono come eredi odierni degli 883. E poi ci sono stati con gli Articolo 31 è entrato un gruppo di ragazzi che ha ballato durante le esecuzioni di "Sempre noi" e "Domani smetto", Colapesce Dimartino sono stati protagonisti di un mini medley dai toni dance grazie ai remix del gruppo del Deejay Time. Tra gli ospiti c'è anche chi con le canzoni di Max è cresciuto, come Lazza e poi Gazzelle che ha duettato con Max per "La dura legge del gol", mentre a Paola e Chiara, con "Nord Sud Ovest Est" e "Tieni il tempo".