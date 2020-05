Max Gazzè pensa alla Fase 2 della musica: "Scendo in palco" per "1.000 posti"

LEGGI ANCHE: Sarà un'estate senza i grandi concerti: Assomusica dà appuntamento al 2021

""Scendo in palco" per '1.000 posti' a sedere insieme a coloro che da anni mi accompagnano e senza i quali non esisterebbero i concerti, dai musicisti allo staff che lavora dietro le quinte - scrive Gazzè in un post su Facebook -. Ripartiamo dopo i minuscoli locali degli inizi, i club, i teatri, l'Arena di Verona, le Terme di Caracalla e i grandi festival, ripartiamo per far sì che questo piccolo spazio diventi una cosa grande per tutti. Non dimentichiamoci di quello che una musica puo' fare".

