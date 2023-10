Matteo Garrone a Los Angeles, comincia la campagna per gli Oscar

Il regista negli Usa con il suo "Io Capitano", designato dall'Italia come miglior film internazionale per i prossimi Academy Awards

Garrone presenta il film negli Usa Presentato a Venezia 80, il film racconta il viaggio dei migranti visto da loro. Matteo Garrone aveva dedicato il premio: "Il nostro Leone per i migranti che non ce la fanno". Il regista è volato negli Stati Uniti e ha raccontato alla proiezione organizzata al Chinese Theatre dall'Istituto di Cultura italiano, dal Consolato e dall'Agenzia per il commercio estero, nell'ambito del festival cinematografico dell'American Film Institute: "È la storia di un ragazzo che dal Senegal, con il cugino coetaneo, cerca di arrivare in Italia, ma offre uno spunto di riflessione universale, perché racconta l'incoscienza dei sogni e la spinta verso la vita che caratterizzano chiunque cerchi di realizzarsi, di migliorarsi ed essere felice".

"Per narrare questa epopea abbiamo usato una sorta di controcampo: il punto di vista non è il nostro, quello occidentale, ma il loro. Il film mostra in soggettiva cosa significa questo viaggio. Scava dietro ai numeri a cui ci hanno assuefatti i telegiornali e ci mostra persone con sogni, paure, una madre, sorelle, amici. Anche questo è un messaggio universale, perché in qualunque parte del mondo c'è qualcuno che cerca di combattere un sistema ingiusto che gli preclude la possibilità di muoversi per cercare un'opportunità migliore o anche solo per seguire la curiosità, la spinta vitale a espandere il proprio orizzonte".

Successo per la proiezione La proiezione ha raccolto una standing ovation per Garrone, per i protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall e per il giovane che ha ispirato il film, Mamadou Kouassi, ora attivista per i rifugiati e inaugura l'intensa campagna per convincere i membri dell'Academy a votare il film per le nomination e a portarlo fino alla serata del 10 marzo, quando verranno assegnati gli Oscar durante la 96esima edizione.

La campagna per gli Oscar "La struttura del film è quella del romanzo d'avventura, del viaggio dell'eroe mosso da una grande forza interiore attraverso le difficoltà. È una parabola comprensibile e accessibile al pubblico americano. Confido poi nell'interpretazione straordinaria degli attori. Sono sicuro che arriverà al cuore degli spettatori", dice Garrone. E aggiunge: "Ora comincia una serie di proiezioni e incontri a non finire". Il regista ci è già passato con "Gomorra" nel 2009 e con "Dogman" nel 2019. Un passo per volta. Per ora, la data cerchiata sul calendario è il 21 dicembre, giorno in cui verrà annunciata la short list di 15 film che passano al secondo turno di votazione, quello che farà restare solo 5 concorrenti in gara ossia le nomination vere e proprie. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia finale si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.