"Matrix Resurrections" in streaming troppo presto: il co-produttore fa causa a Warner

Il co-produttore di "The Matrix Resurrections" fa causa a Warner Bros per aver lanciato il film simultaneamente su HBO Max e nei cinema. Una scelta a suo avviso in violazione del contratto e in grado di danneggiare la performance del film al box-office. Lo riportano i media americani citando documenti depositati da Village Roadshow Films in un tribunale di Los Angeles. Secondo l'accusa, Warner Bros ha anche deciso di posticipare il lancio di 'The Matrix Resurrections' dal 2021 al 2022 nel tentativo di aiutare HBO Max ad attirare un maggior numero di abbonati.