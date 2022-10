Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, primo red carpet di coppia alla Festa del Cinema di Roma

I due attori sono i protagonisti del film "Rapiniamo il Duce", diretto dae presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma . Sul red carpet sono usciti per la prima volta allo scoperto come coppia e si sono lasciati andare ad effusioni al contempo piccanti e divertenti. Con loro sul tappeto rosso anche altri membri del cast: da

L'amore tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto

La storia d'amore tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto è nata proprio sul set di "Rapiniamo il Duce". Lei interpreta la cantante di un locale notturno e lui in ladro deciso a mettere in atto il colpo che gli cambierà la vita. I personaggi si innamorano perdutamente l'uno dell'alra ed è proprio quello che è accaduto ai due attori. Che fossero una coppia era risaputo da quando sono stati paparazzati insieme in primavera, tra passeggiate mano nella mano e baci. Ora sul red carpet del film che è stato galeotto hanno deciso di ufficializzare il loro amore. "Matilda è una persona semplice e molto intelligente. E sa perché mi piace? Con lei si può parlare di tutto" ha detto l'attore a proposito della sua compagna, che ha replicato: "Con lui non mi sento di dover essere lo specchio di quello che gli altri vogliono che io sia".





La trama di "Rapiniamo il Duce"

In "Rapiniamo il Duce", Matilda De Angelis interpreta Yvonne, cantante di un night club e amante del gerarca fascista Achille Borsalino (Filippo Timi), disposto a tutto pur di tenerla legata a sé. Pietro Castellitto è Isola, ladro disperato che vuole mettere a segno il colpo che gli cambierà la vita: rubare il tesoro del duce. "Il fatto reale è che quando Mussolini fu catturato nessuno riuscì mai a recuperare il suo tesoro che, stando alla leggenda, era passato per Milano tra il 15 e il 25 aprile 1945. Non c'è certezza storica di che fine abbia fatto. Noi abbiamo immaginato una rapina condotta da un gruppo di ladri dediti soprattutto a sopravvivere, ispirati a personaggi veramente esistiti", ha spiegato il regista Renato De Maria.