Paura per Massimo Lopez che è stato investito da uno scooter pirata il 29 novembre a Roma, poco dopo essere andato in scena al Teatro Olimpico. L'attore era in compagnia di amici e stava attraversando Piazza Gentile da Fabriano quando è stato travolto dal motociclista che non si è fermato a prestare soccorso.⁠ Lopez è stato poi portato in ospedale, dove i medici hanno accertato una frattura al naso, una a un dito della mano e diverse escoriazioni.