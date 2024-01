Massimo Boldi: "Milano città insicura, io me ne sono andato"

Massimo Boldi fa un paragone con il passato, ricordando "ad onor del vero anche quando ero giovane, quarant'anni fa, e facevo il cantante, conducendo una vita con orari sballati tra i night club dove suonavo fino a tarda notte, c'erano i quartieri sicuri, dove si poteva camminare anche la sera tardi senza problemi, e quelli in cui c'era una situazione pericolosa". "Ma adesso la situazione è peggiorata" racconta, motivo per il quale l'attore 78enne già da anni ha deciso di andare a vivere in una città "satellite" del capoluogo lombardo Milano.

Dove vive Massimo Boldi

Via da Milano "Io sono andato via, vivo fuori città. Arrivato a casa sono praticamente chiuso in una cassaforte, con telecamere e sistemi di sicurezza della vigilanza privata, e per fortuna da tanti anni la situazione dove vivo io è tranquilla", ribadisce l'interprete di film cult come "Yuppies" e di cinepanettoni come "Vacanze di Natale". "Bisogna però dire che la criminalità e la mancanza di sicurezza sono un problema che attanaglia un po' tutte le metropoli, non solo Milano", considera in conclusione Massimo Boldi.