Marracash torna con un album a sorpresa e in copertina c'è... Elodie

A due anni da "Persona" Marracash è tornato . Che un nuovo disco fosse in arrivo era nell’aria, ma il rapper della Barona lo ha annunciato a sorpresa con un post su Instagram, e un'intervista con tanto di cover su Rolling Stone , ad appena due giorni dall'uscita. Si intitola "Noi, loro gli altri" e si presenta con una una trilogia di copertine, in una delle quali c'è anche la sua ex Elodie. Quattordici tracce in cui l'artista non racconta solo stesso ma "tutti noi", senza sconti per nessuno.

"Noi" sarà la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l'album con le cover "Loro" e "Gli altri" nella sola versione Vinile in edizione limitata.



Nella prima copertina Marra posa al fianco di Elodie e di una serie di altri personaggi, compresa la sua manager Paola Zukar. In quella successiva il rapper è negli uffici Universal di Milano, insieme al suo staff, mentre nella terza c’è lui da solo in una folla di persone voltate di schiena.

Tre le collaborazioni importanti nel disco: Guè Pequeno, Calcutta e Blanco, nuova giovane promessa dell'urban pop.

Nell'intervista a Rolling Stone il King del Rap non è solo però, con lui l'amico di mille avventure Gué Pequeno ( Gué), la sua ex partner Elodie e il produttore discografico Jacopo Pesce, che ha accompagnato gli ultimi lavori di Marracash.

Il rapper racconta il concept del nuovo album, descrivendolo come un’indagine tagliente della realtà, quella che lui conosce e vede attraverso la lente delle sue differenti sfaccettature. C'è quindi il Marracash poeta, lo spaccone, l’introverso, l’intrattenitore e così via. E poi c'è Milano, la sua Milano, le sue passioni, l'Italia, l'attualità e la sua storia, rapportata a quella degli altri, raccontata da chi lo conosce.



Di lui e del suo nuovo progetto Elodie dice di essere molto emozionata: "Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo e incredibile" e poi, con riferimento alla loro storia d'amore ormai finita aggiunge: "Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte".