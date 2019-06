PREMIO OSCAR 23 giugno 2019 12:50 Mark Ronson torna con "Late Night Feelings" e porta i sentimenti in pista da ballo Il produttore e autore premio Oscar per "Swallow", pubblica il suo nuovo album. Tanti gli ospiti, da Miley Cyrus ad Alicia Keys e Camila Cabello

Dopo aver vinto l'Oscar scrivendo e producendo "Shallow", cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper, Mark Ronson riprende in mano la propria carriera solista. Si intitola "Late Night Feelings" il nuovo album del produttore, cantante e polistrumentista. Un lavoro che vede la collaborazione preziosa di diversi artisti: Miley Cyrus, Camila Cabello, Alicia Keys, YEBBA, Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon e Ilsey.

Sono passati ben quattro anni da "Uptown Special", un disco fortunato trascinato dal successo straordinario del singolo "Uptown Funk" con Bruno Mars. Ma Mark Ronson in questi anni non è stato certo con le mani in mano. Si è giusto dilettato con qualche produzione dalle vendite milionarie con qualche premio tipo Oscar e Golden Globe. Che lui sia un Re Mida sul fronte della produzione è ormai assodato da quando "creò" Amy Winehouse, che era già un diamante grezzo di straordinaria bellezza ma che nelle sue mani tirò fuori un disco capolavoro come "Back To Black".