Mariah Carey distrugge le zucche e inaugura la stagione natalizia con un singolo

Appena voltato il calendario nel mese di novembre Mariah Carey si è precipitata a distruggere le zucche di Halloween e a ricordare al mondo che il Natale si avvicina e ha una sola regina: lei. Su Instagram la popstar ha pubblicato un video in cui, vestita in un elegante abito rosso e armata di una mazza, fa a pezzi una zucca e annuncia il nuovo singolo "Fall in Love at Christmas" in arrivo il 5 novembre.

Negli Stati Uniti l'alba del primo novembre inaugura il conto alla rovescia verso il Ringraziamento (l'ultimo giovedì di novembre) e verso il Natale. La Carey non ha perso l'occasione per ricordarlo, regalando un video ironico in cui se la prende con tre zucche su cui è intagliata la scritta "It's not time", distruggendo la parola "not" di quella centrale. "E' arrivato il momento! Di distruggere questa zucca e usarla per una torta.... perché dobbiamo ancora affrontare il Ringraziamento!", si legge alla fine della clip.

“All I want for Christmas is you” accompagna poi le immagini di Mariah felice, tra regali e addobbi natalizi. Prima di intonarla tutti insieme sotto l'albero, però, la cantante ha una sorpresa. Una scritta nel video annuncia infatti che il 5 novembre è in arrivo una sorpresa e dopo poche ore un post svela il mistero: uscirà "Fall in Love at Christmas", il suo nuovo singolo natalizio in collaborazione con Khalid e Kirk Franklin.

Di certo lo spirito del Natale è stato molto generoso con la Carey negli anni e in questo periodo la cantante vede lievitare notevolmente il conto in banca. Due anni fa è anche riuscita a conquistare il primo posto della Billboard Hot 100, impresa che l'ha fatta entrare di diritto nel Guiness dei Primati come artista con il maggior numero di settimane in vetta alla Hot 100 Chart di Billboard (80 settimane) e con il maggior numero di hit alla numero uno (18 singoli).

Mariah Carey compie 50 anni: guarda le foto più belle della sua carriera IPA 1 di 39 IPA 2 di 39 IPA 3 di 39 IPA 4 di 39 IPA 5 di 39 IPA 6 di 39 IPA 7 di 39 IPA 8 di 39 IPA 9 di 39 IPA 10 di 39 IPA 11 di 39 IPA 12 di 39 IPA 13 di 39 IPA 14 di 39 IPA 15 di 39 IPA 16 di 39 IPA 17 di 39 IPA 18 di 39 IPA 19 di 39 IPA 20 di 39 IPA 21 di 39 IPA 22 di 39 IPA 23 di 39 IPA 24 di 39 IPA 25 di 39 IPA 26 di 39 IPA 27 di 39 IPA 28 di 39 IPA 29 di 39 IPA 30 di 39 IPA 31 di 39 IPA 32 di 39 IPA 33 di 39 IPA 34 di 39 IPA 35 di 39 IPA 36 di 39 IPA 37 di 39 IPA 38 di 39 IPA 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: