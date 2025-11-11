Mari Froes, l’astro nascente della musica brasiliana debutta in Italia

L'artista tra samba, pop, jazz e bossa nova sarà dal vivo a Torino, Milano, Roma, Bologna, Napoli
Promettente rivelazione della musica brasiliana, Mari Froes spazia tra samba, pop, jazz e bossa nova. Fresca del successo riscosso durante i suoi tour europei, farà il suo debutto in Italia a novembre con cinque date.
Nata nel 2003 a San Paolo, Mari Froes ha iniziato il suo viaggio musicale condividendo su YouTube versioni acustiche dei suoi brani preferiti. Il suo canale è oggi un successo straordinario, con oltre 900mila iscritti e più di 100 milioni di visualizzazioni. Nel 2019 ha fatto il suo esordio ufficiale pubblicando i singoli "Moça" e "Rosa e Laranja", seguiti dall’Ep "Nebulosa" nel 2020 e dai brani "Eu" ed "Espelho". Nel 2024 è stata invitata dal prestigioso Colors Studio per registrare "Gabriela", una canzone scritta appositamente per il noto format YouTube "A Colors Show". Durante lo stesso anno, un video in cui interpreta un estratto della canzone "Figa de Guiné" di Nei Lopes e Reginaldo Bessa ha conquistato TikTok, diventando virale con oltre 72 milioni di visualizzazioni. Questo successo l’ha spinta a pubblicare il brano come singolo.
Sempre nel 2024 ha collaborato con il duo elettronico francese Trinix per il singolo "Vaitimbora", che ha totalizzato più di 77 milioni di stream su Spotify. Con oltre 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 1,3 milioni di follower su Instagram e 2 milioni di fan su TikTok, Mari Froes continua a dimostrare il suo impatto nel panorama musicale, numeri che evidenziano solo una parte della potenza espressiva della sua arte. Il nuovo tour che tocca oltre 30 città in 14 Paesi l'ha riportata per la terza volta in Europa. Ecco le date italiane:
17/11 Torino, Hiroshima Mon Amour
18/11 Milano, Arci Bellezza extra show 19.00; show 21.30 Sold Out
20/11 Roma, Monk
21/11 Bologna, Estragon Club
22(11 Napoli, Duel Club