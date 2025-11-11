Mari Froes, l’astro nascente della musica brasiliana debutta in Italia

Nata nel 2003 a San Paolo, Mari Froes ha iniziato il suo viaggio musicale condividendo su YouTube versioni acustiche dei suoi brani preferiti. Il suo canale è oggi un successo straordinario, con oltre 900mila iscritti e più di 100 milioni di visualizzazioni. Nel 2019 ha fatto il suo esordio ufficiale pubblicando i singoli "Moça" e "Rosa e Laranja", seguiti dall’Ep "Nebulosa" nel 2020 e dai brani "Eu" ed "Espelho". Nel 2024 è stata invitata dal prestigioso Colors Studio per registrare "Gabriela", una canzone scritta appositamente per il noto format YouTube "A Colors Show". Durante lo stesso anno, un video in cui interpreta un estratto della canzone "Figa de Guiné" di Nei Lopes e Reginaldo Bessa ha conquistato TikTok, diventando virale con oltre 72 milioni di visualizzazioni. Questo successo l’ha spinta a pubblicare il brano come singolo.