Margot Robbie a Wimbledon: prima apparizione pubblica dopo la rivelazione della sua gravidanza

Riservatissimi nella vita privata, Margot e Tom Ackerley sono una coppia affiatatissima. I due si sono conosciuti nel 2014 sul set di "Suite francese", dove lui era aiuto regista. I due si sono sposati il 18 dicembre 2016, senza alcun clamore in stile hollywoodiano. La scintilla è stata immediata, ma Margot pensava di non essere ricambiata: "Sono sempre stata innamorata di lui, ma pensavo 'non mi amerà mai'. Mi sono detta 'non essere stupida e digli che ti piace'. E poi è successo", ha raccontato a Vogue. I due passano 24 ore su 24 insieme. Il lavoro si fonde infatti con la sfera privata: "È tutto perfetto – ha detto Ackerley nell’intervista al Times -. Non abbiamo un interruttore on/off. È diventato tutto una cosa sola".