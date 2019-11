Marco Mengoni riaccende l'Atlantico Tour conquistando il Forum

Ha preso il via in un Forum completamente sold out la seconda parte dell'" Atlantico Tour " di Marco Mengoni . Tre date nel palazzetto milanese (la terza domenica 10 novembre) per aprire un lungo percorso che lo porterà lungo tutto lo Stivale e poi a chiudere questa avventura con sette date in Europa, tra Belgio, Germania e Inghilterra.

Partito la scorsa primavera da Torino, da un Pala Alpitour tutto esaurito, dopo le cinque anteprime europee di Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, il progetto live di Mengoni è poi proseguito nei palazzetti di tutta Italia registrando un successo straordinario con oltre 250mila biglietti venduti. Ora riprende il cammino per chiudere il cerchio aperto lì dove tutto era iniziato, in Europa.

Nel live, cresciuto ed evoluto nella scaletta e nei contenuti, trovano spazio ovviamente i brani di "Atalntico On Tour", il nuovo progetto discografico uscito il 25 ottobre. Per tutti i possessori del biglietto che hanno acquistato la copia fisica dell'album, c'è l'esperienza unica del pre-show, in chiave acustica, solo voce, tastiera e chitarra: Marco seduto su uno sgabello, illuminato dalle luci del palazzetto. Per tutti gli altri c'è comunque uno spettacolo di quasi due ore sviluppato con Claudio Santucci per Giò Forma, diviso in tre parti: nella prima prevale il bianco e nero ad evidenziare anche la linearità del palco. Nella seconda i colori invadono la scena e, in un crescendo, si arriva alla totalità dello show del terzo blocco. Sono tre anche i livelli che costituiscono la scena: un fondale industriale che delimita la scatola scenica, un vero e proprio muro di ferro e lamiera, da 7 tonnellate di peso, customizzato con barre led, a cui si sovrappone uno schermo trasparente ad altissima risoluzione (16 x 7 mt), senza cablaggi a vista e realizzato su misura per questo show, in grado di scomparire completamente all’occorrenza e il kabuki sul proscenio che inizialmente cela l’intero impianto scenico.

Sul palco con Marco Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti, un gruppo di straordinari musicisti con la direzione musicale di Christian Rigano (piano e tastiere): Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Massimo Colagiovanni (chitarre), Leonardo Di Angilla (percussioni) e, ai cori, Barbari Comi, Moris Pradella (anche chitarra) e Yvonne Park. Gli arrangiamenti vocali sono di Marco Mengoni.

IL RIFF DI MARCO MENGONI Il 28 ottobre ha debuttato al primo posto della classifica iTunes e Spotify nella categoria “Cultura e Società”il podcast IL RIFFDI MARCO MENGONI, con ospite il Sindaco di Milano Beppe Sala, una chiacchierata a cadenza quindicinale, con personaggi appartenenti ai mondi più svariati, che ruota attorno a un elemento ricorrente nelle vite di ciascuno, esattamente come il riff ritorna e diventa il segno distintivo in una canzone. Nella prima puntata il sindaco ha dialogato con Marco di integrazione, di crescita personale e di ambiente, tema centrale anche in tutta l’attività di Mengoni. L’11 novembre uscirà la seconda puntata del podcast, con un altro volto milanese molto noto: la giovanissima youtuber e scrittrice Sofia Viscardi.

LA SCALETTA DELL'ATLANTICO TOUR

Muhammad Ali (Atlantico_2018)

Voglio (Atlantico_2018)

Ti ho voluto bene veramente (Le cose che non ho_2015)

In un giorno qualunque (Re Matto_2010)

Sai che (Marco Mengoni Live_2016)

Everest (Atlantico_2018)

Pronto a correre (Pronto a correre_2013)

Monologo Sei tutto

La ragione del mondo (Atlantico_2018)

Buona vita (Atlantico_2018)

Parole in circolo (Le cose che non ho_2015)

Proteggiti da me (Marco Mengoni Live_2016)

Dialogo tra due pazzi (Atlantico_ 2018)

La casa Azul (Atlantico_2018)

Onde (Marco Mengoni Live_2016)

Amalia (Atlantico_2018)

Monologo Mondo_Loon

Guerriero (Parole in circolo_2015)

Calci e pugni (Atlantico On Tour_2018)

L’Essenziale/piano(Pronto a correre_2013)

Hola (Atlantico_2018)

Esseri umani (Parole in circolo_2015)

Credimi ancora (Re Matto_2010)

Io ti aspetto (Parole in circolo_2015)



L’Essenziale (Pronto a correre_2013)

Duemila volte (Atlantico On Tour_2018)