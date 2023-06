Durante il concerto a Salerno il pubblico gli ha dedicato "O Surdato Nnammurato" e lui non ha trattenuto le lacrime

Durante il concerto sold-out allo Stadio Arechi di Salerno, infatti, il cantante è scoppiato in lacrime dopo che il pubblico ha intonato per lui "O Surdato Nnammurato". "Mi avete fatto un po' scoppiare e io vi ringrazio", ha dichiarato affettuosamente il cantante ai suoi fan.

Dopo la vittoria a Sanremo e il quarto posto all'European Song Contest, Marco Mengoni è ora in tour con il suo "Marco negli Stadi 2023". Dopo Bibione e Padova (dove si è esposto in favore delle famiglie arcobaleno) il live ha fatto tappa a Salerno, prima di proseguire a Bari, Bologna, Torino, Milano e Roma (per la tappa conclusiva italiana al Circo Massimo il 15 settembre).

Durante il live di Salerno Mengoni ha invitato il pubblico a cantare la sua "Ti Ho Voluto Bene Veramente" e poco dopo sono stati i fan a dedicargli dalla platea "O Surdato Nnammurato" di Massimo Ranieri. Il gesto d'affetto ha toccato nel profondo l'artista, che non è riuscito a trattenere le lacrime: "Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all'Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie".

Il cantante 34enne ha da sempre un rapporto molto stretto con la sua fan-base. Pochi giorni fa, durante il live a Padova, aveva infatti fermato il concerto dopo che una donna si era sentita male: "La sicurezza c’è? Tutto a posto? Va bene, va bene… tanto abbiamo tempo. Dove volete andare? Abbiamo una sicurezza pazzesca e ringraziamo anche loro e il soccorso". Una volta sinceratosi che tutto si era risolto per il meglio, ha poi stemperato la tensione con una battuta indirizzata alla malcapitata fan: "Te lo ricorderai per tutta la vita questa cosa, sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova".