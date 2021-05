Marco Masini, speciale concerto acustico a Firenze

Marco Masini in concerto a Firenze Foto di Luca Brunetti 1 di 6 Luca Brunetti 2 di 6 Luca Brunetti 3 di 6 Luca Brunetti 4 di 6 Luca Brunetti 5 di 6 Luca Brunetti 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

I grandi successi in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti per l’occasione. Marco Masini è stato protagonista, per la prima volta in live streaming, di uno speciale concerto direttamente dal Teatro della Pergola di Firenze. Sul palco insieme al cantautore anche Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini.