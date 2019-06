Marco Carta, non convalidato l’arresto per furto: "Felice, non sono stato io" IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



"E' stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il giudice non ha convalidato l'arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare", ha spiegato il suo avvocato Simone Giordano al termine dell'udienza in tribunale a Milano. "Il fatto - ha aggiunto - è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona", ha detto.



L'episodio era avvenuto venerdì sera. Il cantante vincitore di "Amici" e del festival di Sanremo, che per ora resta indagato, era stato fermato dalla polizia insieme a una donna di 53 anni, per la quale invece l'arresto sarebbe stato convalidato. La decisione della Corte si è basata sul fatto che il cacciavite per togliere l'antitaccheggio e le sei magliette rubate (per un valore complessivo di 1.200 euro) erano nella borsa della donna. Alle t-shirt era stato tolto l'antitaccheggio ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita del negozio. La polizia sta visionando i filmati registrati dalle telecamere interne.



MARCO CARTA: "NON SONO STATO IO, FELICE DI POTERLO DIRE" - "Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire". Così il cantante ha commentato la vicenda con i giornalisti in tribunale a Milano. "Le magliette - ha aggiunto - non ce le ho io, l'hanno visto tutti. Ora sono un po' scosso", ha confessato Carta ai cronisti. "Chi li ha rubate? Non mi va di dirlo", ha chiosato.



CARTA: "RICONOSCIUTA LA MIA TOTALE ESTRANEITÀ" - "Un vecchio proverbio diceva 'male non fare, paura non avere', ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti", ha detto ancora Carta per poi sottolineare: "Sono onesto, non rubo". "Sono molto scosso spero e mi auguro con tutto il cuore che la stampa e il web diano alla notizia della mia estraneità al reato di furto aggravato la stessa rilevanza che hanno dato all'arresto", ha concluso.