Marco Carta sogna una famiglia ed è pronto a sposarsi

A ottobre aveva fatto coming out, rivelando di avere un compagno da qualche anno. Ora Marco Carta, ospite in tv nel salotto di Caterina Balivo, ha dichiarato di avere in programma di sposarsi: "Circolava la voce che mi fossi sposato segretamente. Mi sposerò, ma non adesso". Il cantante sardo ha anche ammesso di volere una famiglia: "Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei".