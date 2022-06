Marco Carta: "E' finita con Sirio. Ci siamo lasciati dopo 7 anni"

Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti...”, scrive Marco Carta in una storia su Instagram, lanciando il suo nuovo singolo "Sesso Romantico, che uscirà il 17 giugno. Il cantante ne approfitta però anche per fare un annuncio importante, che riguarda la su vita sentimentale: la fine della sua relazione con Sirio Campedelli, storico fidanzato con cui aveva fatto coming out: "Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre...".

La rottura risalirebbe a qualche mese fa, come sottolinea

l'ex vincitore del talent "Amici",

che aggiunge: "L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale” e conclude con un omaggio alla musica e un invito a non parlare più di questo argomento: "La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica...".

Carta aveva fatto

coming out nel 2018, in diretta tv a Domenica Live

: “Amo un ragazzo, la mia famiglia lo ha sempre saputo”.

Un anno dopo aveva ufficializzato il fidanzamento con

Sirio Campedelli

sui social, pubblicando un'immagine che lo ritraeva insieme al compagno a passeggio per le vie di Roma. Nel 2020 infine, nel salotto di "Verissimo", aveva confessato di voler sposare il compagno di 6 anni: "Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Adesso l'annuncio della fine della loro love story e le indiscrezioni, che raccontano già di una nuova relazione in corso per il cantante, come dimostrerebbero alcuni indizi su Instagram. Stando ai rumor Carta avrebbe anche trascorso di recente un romantico weekend a Portofino con il suo nuovo misterioso amore, di cui non si conosce però ancora l’identità.