Parte da dicembre il "New Me Tour" di Marcello Sutera con grandi ospiti

Il bassista e compositore romagnolo presenta il nuovo progetto live che anticipa l’uscita del disco "New Me", un viaggio musicale tra jazz, soul e libertà espressiva
© Ufficio stampa
Il basso torna protagonista nei teatri italiani con la forza e la sensibilità di Marcello Sutera. Il musicista romagnolo inaugura a dicembre il suo "New Me Tour", un percorso sonoro che racconta la libertà, la ricerca e la voglia di rinascita artistica. Con un linguaggio che unisce potenza e profondità timbrica, Sutera invita il pubblico in un'esperienza fatta di emozione, groove e connessione autentica. Conosciuto per la sua versatilità e per le collaborazioni con artisti internazionali come Dennis Chambers, Eric Marienthal, Scott Henderson, Frank Gambale, Fred Wesley, Randy Brecker, Lenny White e Bob Franceschini, Sutera ha calcato i palchi di tutto il mondo aprendo concerti per Joe Cocker, James Blunt, Randy Crawford e Incognito, e lavorando in studio con Mario Biondi e altri nomi di rilievo.
Per questa tournée, Sutera veste i panni di bassista e direttore artistico, alla guida di un ensemble formato da musicisti di altissimo livello: Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Bruno Farinelli alla batteria, Donato Sensini a flauto e sax, Luca Mattioni alle percussioni, Michela Zanotti alla viola, Desislava Kondova e Anna Carrà ai violini e Chiara Di Bert al violoncello. Una formazione che promette un suono ricco, pieno di sfumature e dinamiche, capace di attraversare generi e atmosfere.
Il viaggio di Sutera toccherà alcuni dei teatri più rappresentativi del panorama nazionale:
9 dicembre – Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna (Rimini)
10 dicembre – Teatro Panettone di Ancona
11 dicembre – Teatro Dragoni di Meldola (Forlì-Cesena)
13 dicembre – Teatro Testoni Ragazzi di Bologna
16 dicembre – Teatro Comunale di Gonzaga (Mantova)
18 dicembre – Politeatro di Milano
20 dicembre – Teatro Socjale di Piangipane – Ravenna
Per la data inaugurale di Santarcangelo di Romagna, i biglietti sono disponibili qui. Per le altre tappe, le prevendite sono aperte su Live Ticket.
Ogni serata sarà arricchita da ospiti d'eccezione del panorama musicale italiano e internazionale.
A Santarcangelo, Sutera sarà affiancato da Kelly Joyce, voce raffinata di "Vivre la Vie", mentre ad Ancona saliranno sul palco Fabrizio Bosso e Mario Rosini.
A Meldola, l'atmosfera si scalderà con Greg Rega, tra le voci più intense della nuova scena soul-pop italiana.
La tappa di Bologna vedrà la partecipazione di Alfredo Golino, batterista icona della musica italiana, insieme alla pianista e vocalist Francesca Tandoi.
A Gonzaga sarà la volta di Nick The Nightfly, storica figura della radio e della musica jazz.
Il concerto di Milano accoglierà Tony Momrelle, una delle voci più rappresentative del soul britannico, ed Emiliano Pari, musicista e cantante dal sound elegante e versatile.
Infine, al Teatro Socjale di Piangipane, Sutera condividerà il palco con Sulene Fleming, straordinaria interprete soul inglese che ha collaborato con gruppi storici come The Brand New Heavies, Incognito e Mother Earth.
Il tour anticipa l'uscita del nuovo disco strumentale "New Me", prodotto dall'etichetta Collettivo Funk e distribuito da TuneCore. Un album interamente composto da inediti, che racconta un percorso personale e artistico di evoluzione e autenticità. "New Me è il suono di una ripartenza: scrittura curata, energia live e il coraggio di cambiare restando fedeli alla musica", spiega Sutera. Registrato al Farmhouse Studio di Rimini e mixato da Lorenzo Ricci e Andrea Felli, il progetto sarà disponibile in vinile e CD entro la fine di dicembre, anticipato dal singolo strumentale "Salsedine", già presente sulle principali piattaforme digitali. Un lavoro che unisce eleganza e spontaneità, pensato per chi ama la musica suonata con passione e verità.