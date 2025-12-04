Parte da dicembre il "New Me Tour" di Marcello Sutera con grandi ospiti

Ogni serata sarà arricchita da ospiti d'eccezione del panorama musicale italiano e internazionale.

A Santarcangelo, Sutera sarà affiancato da Kelly Joyce, voce raffinata di "Vivre la Vie", mentre ad Ancona saliranno sul palco Fabrizio Bosso e Mario Rosini.

A Meldola, l'atmosfera si scalderà con Greg Rega, tra le voci più intense della nuova scena soul-pop italiana.

La tappa di Bologna vedrà la partecipazione di Alfredo Golino, batterista icona della musica italiana, insieme alla pianista e vocalist Francesca Tandoi.

A Gonzaga sarà la volta di Nick The Nightfly, storica figura della radio e della musica jazz.

Il concerto di Milano accoglierà Tony Momrelle, una delle voci più rappresentative del soul britannico, ed Emiliano Pari, musicista e cantante dal sound elegante e versatile.

Infine, al Teatro Socjale di Piangipane, Sutera condividerà il palco con Sulene Fleming, straordinaria interprete soul inglese che ha collaborato con gruppi storici come The Brand New Heavies, Incognito e Mother Earth.