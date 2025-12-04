Logo Tgcom24
Spettacolo
Tour nei teatri italiani

Parte da dicembre il "New Me Tour" di Marcello Sutera con grandi ospiti

Il bassista e compositore romagnolo presenta il nuovo progetto live che anticipa l’uscita del disco "New Me", un viaggio musicale tra jazz, soul e libertà espressiva

04 Dic 2025 - 10:41
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il basso torna protagonista nei teatri italiani con la forza e la sensibilità di Marcello Sutera. Il musicista romagnolo inaugura a dicembre il suo "New Me Tour", un percorso sonoro che racconta la libertà, la ricerca e la voglia di rinascita artistica. Con un linguaggio che unisce potenza e profondità timbrica, Sutera invita il pubblico in un'esperienza fatta di emozione, groove e connessione autentica. Conosciuto per la sua versatilità e per le collaborazioni con artisti internazionali come Dennis Chambers, Eric Marienthal, Scott Henderson, Frank Gambale, Fred Wesley, Randy Brecker, Lenny White e Bob Franceschini, Sutera ha calcato i palchi di tutto il mondo aprendo concerti per Joe Cocker, James Blunt, Randy Crawford e Incognito, e lavorando in studio con Mario Biondi e altri nomi di rilievo.

Un ensemble d'eccezione sul palco

 Per questa tournée, Sutera veste i panni di bassista e direttore artistico, alla guida di un ensemble formato da musicisti di altissimo livello: Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Bruno Farinelli alla batteria, Donato Sensini a flauto e sax, Luca Mattioni alle percussioni, Michela Zanotti alla viola, Desislava Kondova e Anna Carrà ai violini e Chiara Di Bert al violoncello. Una formazione che promette un suono ricco, pieno di sfumature e dinamiche, capace di attraversare generi e atmosfere.

Le date del tour "NEW ME"

Il viaggio di Sutera toccherà alcuni dei teatri più rappresentativi del panorama nazionale:

9 dicembre – Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna (Rimini)

10 dicembre – Teatro Panettone di Ancona

11 dicembre – Teatro Dragoni di Meldola (Forlì-Cesena)

13 dicembre – Teatro Testoni Ragazzi di Bologna

16 dicembre – Teatro Comunale di Gonzaga (Mantova)

18 dicembre – Politeatro di Milano

20 dicembre – Teatro Socjale di Piangipane – Ravenna

Per la data inaugurale di Santarcangelo di Romagna, i biglietti sono disponibili qui. Per le altre tappe, le prevendite sono aperte su Live Ticket.

Grandi ospiti per ogni tappa

 Ogni serata sarà arricchita da ospiti d'eccezione del panorama musicale italiano e internazionale.
A Santarcangelo, Sutera sarà affiancato da Kelly Joyce, voce raffinata di "Vivre la Vie", mentre ad Ancona saliranno sul palco Fabrizio Bosso e Mario Rosini.
A Meldola, l'atmosfera si scalderà con Greg Rega, tra le voci più intense della nuova scena soul-pop italiana.
La tappa di Bologna vedrà la partecipazione di Alfredo Golino, batterista icona della musica italiana, insieme alla pianista e vocalist Francesca Tandoi.
A Gonzaga sarà la volta di Nick The Nightfly, storica figura della radio e della musica jazz.
Il concerto di Milano accoglierà Tony Momrelle, una delle voci più rappresentative del soul britannico, ed Emiliano Pari, musicista e cantante dal sound elegante e versatile.
Infine, al Teatro Socjale di Piangipane, Sutera condividerà il palco con Sulene Fleming, straordinaria interprete soul inglese che ha collaborato con gruppi storici come The Brand New Heavies, Incognito e Mother Earth.

L'album "New Me": un manifesto di rinascita

 Il tour anticipa l'uscita del nuovo disco strumentale "New Me", prodotto dall'etichetta Collettivo Funk e distribuito da TuneCore. Un album interamente composto da inediti, che racconta un percorso personale e artistico di evoluzione e autenticità. "New Me è il suono di una ripartenza: scrittura curata, energia live e il coraggio di cambiare restando fedeli alla musica", spiega Sutera. Registrato al Farmhouse Studio di Rimini e mixato da Lorenzo Ricci e Andrea Felli, il progetto sarà disponibile in vinile e CD entro la fine di dicembre, anticipato dal singolo strumentale "Salsedine", già presente sulle principali piattaforme digitali. Un lavoro che unisce eleganza e spontaneità, pensato per chi ama la musica suonata con passione e verità.

