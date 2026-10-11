Manuel Agnelli: "I social hanno messo una pressione enorme sui ragazzi"

David Bowie rivive a teatro in Lazarus con Manuel Agnelli
© Fabio Lovino
© Fabio Lovino
© ansa
Una volta ha definito i social come "un gigantesco deposito di letame". E non ha cambiato idea Manuel Agnelli, leader degli AfterHours, figura centrale del rock italiano, ospite del Next generation fest a Firenze, l'evento rivolto alla generazione Z e Alfa. "I social - ha detto il musicista - hanno messo una pressione enorme sui ragazzi. Sono cresciuti in maniera incredibile gli interventi di chirurgia plastica nei ragazzini di diciotto e venti anni, che non si sentono all'altezza rispetto alla massificazione imposta dai social e non sono ancora abbastanza forti per capire che ognuno di noi è speciale".
Per il cantante i social hanno tradito la promessa di unirci e spesso fanno vivere separati. Ha spiegato anche che il successo non va rincorso a tutti i costi. "È importante - ha commentato - fare qualcosa che alla fine ci fa stare bene. Oggi è pieno di infelici di successo". L'artista ha ricordato anche che il 2027 sarà un anno importante per gli Afterhours, poiché festeggeranno i 40 anni dal primo 45 giri che uscì nel 1987.
© Fabio Lovino
© Fabio Lovino