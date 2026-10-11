Manuel Agnelli: "I social hanno messo una pressione enorme sui ragazzi"

Una volta ha definito i social come "un gigantesco deposito di letame". E non ha cambiato idea Manuel Agnelli, leader degli AfterHours, figura centrale del rock italiano, ospite del Next generation fest a Firenze, l'evento rivolto alla generazione Z e Alfa. "I social - ha detto il musicista - hanno messo una pressione enorme sui ragazzi. Sono cresciuti in maniera incredibile gli interventi di chirurgia plastica nei ragazzini di diciotto e venti anni, che non si sentono all'altezza rispetto alla massificazione imposta dai social e non sono ancora abbastanza forti per capire che ognuno di noi è speciale".