Un compleanno speciale, celebrato con l’ironia che lo contraddistingue. "Questo è l’ultimo che festeggio. Poi faccio come la regina Elisabetta e smetto di contarli": così Manuel Agnelli aveva scherzato in una recente intervista a Rolling Stone. Oggi, 13 marzo, il leader degli Afterhours compie i fatidici 60 anni, 40 dei quali dedicati alla sua musica, costruendo un percorso che lo ha reso una delle figure più influenti della scena italiana.