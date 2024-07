Il Mantova Summer Festival torna ad illuminare l'estate italiana: dai Simple Minds ai CCCP ecco chi salirà sul palco

Torna anche nell’estate 2024 il Mantova Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo ospitati a luglio nella bellissima Piazza Sordello, nel cuore della Città e, a partire da fine agosto nell’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei Palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio. Tra i fiori all’occhiello dei festival italiani per questa edizione 2024 il Mantova Summer Festiva presenta una line up ricchissima e una programmazione di eccellenze, con alcune esclusive di artisti internazionali in Italia, oltre ai nomi più noti e attesi in estate del panorama italiano. A partire dai Simple Minds che hanno scelto la splendida cornice mantovana per una tappa del loro GLOBAL TOUR 2024 e che saliranno sul palco in piazza Sordello il 4 luglio.