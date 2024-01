I Maniaci d'Amore tornano all'Elfo Puccini con una personale dei loro spettacoli

La fabbrica degli stronzi

Chiude la personale di Maniaci d’Amore lo spettacolo creato con Kronoteatro e già presentato lo scorso anno all’Elfo Puccini. L’incontro tra le due compagnie ci porta in un mondo isterico, meschino, abitato solo da vittime. Siamo attorno alla salma di una donna. I tre figli devono lavarla, truccarla e vestirla prima del funerale. Intanto ripercorrono piccoli episodi della vita famigliare. Si tratta di eventi insignificanti raccontati però come terribili abusi, angherie insostenibili. Per Fra, Lucy e Tom la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuire all'esterno: la crudeltà dell’altro sesso, la ferocia dei bulli, il duro mondo del lavoro. Ma soprattutto, lei: la madre. Lo spettacolo esplora, con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, il paradigma vittimario così radicato oggi nel nostro modo di abitare il mondo. Lo stile sospeso, surreale, dei Maniaci d'Amore si sposa così, con quello abrasivo, amaro, di Kronoteatro, in un lavoro che esplora il gusto tutto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce ma in chi subisce, la gara popolare a chi sente di bruciare di più nell’inferno che sono gli altri. In scena il 3 e 4 febbraio.