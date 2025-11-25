"Mangia la mela", Erica Mou e Carolina Bubbico insieme per l'empowerment femminile

Al centro del progetto c'è la canzone "Mangia la mela", un inno alla libertà personale e all'autodeterminazione. È un brano che unisce due voci forti della scena cantautorale pugliese: quella più intimista e poetica di Erica Mou e quella solare e polifonica di Carolina Bubbico, intrecciate in un arrangiamento corale e luminoso. "Un inno alla libertà - spiegano - alla vita e all'autodeterminazione. Da artiste sentiamo moltissimo la questione di genere, la disparità, il contesto culturale da rivoluzionare. La nostra risposta, la nostra rivoluzione, è la musica. ‘Mangia la mela' è una canzone fatta di voci che si sommano, una dimensione plurale e gioiosa, luogo di forza gentile".