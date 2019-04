Maneskin, show a sorpresa in una stazione metropolitana milanese

Mini live nella stazione metropolitana di Palestro di Milano (chiusa per l'evento) dei Maneskin, che hanno voluto così presentare il nuovo singolo uscito il 10 aprile "L'altra dimensione", estratto dall'album "Il ballo della vita". Un brano dalle note festose, le atmosfere andaluse e i ritmi gioiosi che ha per protagonista ancora una volta Marlena. "Anche noi siamo partiti dalla strada ed è per questo che abbiamo scelto la metro per ricreare le atmosfere del video della canzone e far entrare i viaggiatori in una nuova dimensione", spiega Damiano: "Entrare nell'altra dimensione e spogliarsi dalle costrizioni della vita di ogni giorno, essere se stessi e liberi... è il nostro messaggio", aggiunge Victoria.