Maneskin sempre più internazionali, primi contatti con Miley Cyrus

Non hanno mai fatto mistero di ammirare Miley Cyrus e anche durante la settimana dell' Eurovison , Damiano ha confessato di sognare una collaborazione con la popstar. Bene, Miley ha cominciato a seguire i Maneskin su Instagram mandando i fan del gruppo in delirio tanto che la notizia è finita in trend topic. C'è chi spera infatti in una collaborazione, una cosa è certa: i primi segnali ci sono. E i Maneskin sono sempre più internazionali.

I Maneskin conquistano l'Eurovision 2021 con la canzone "Zitti e buoni". Dopo le lacrime e la gioia il quartetto si è presentato in conferenza stampa. Damiano è arrivato con una bottiglia di champagne, con cui ha innaffiato i compagni, e ha intonato il coro da stadio di "Seven nation army" dei White Stripe che aveva accompagnato la vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio del 2006. Come allora, anche in questa occasione ad essere sconfitta è la Francia.

La vittoria dei Maneskin ha fatto il giro del mondo, è finita su tutti i siti e giornali stranieri e non solo. "Zitti e Buoni" (brano certificato doppio platino) segna un record su Spotify: è il primo brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Per la prima volta il brano si classifica fra le prime posizioni delle Spotify Top 50 in molti paesi.

Quanto alla polemica con la Francia, che ha accusato il gruppo di aver consumato droghe in diretta durante la kermesse, in una intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni", Damiano ha confessato: "Non sporgerò querela, perché per me la questione non si è mai neanche aperta. È stato solo un grosso sketch comico, alla 'Zelig'. Se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa soltanto festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci".