Maneskin, dopo le accuse per la droga arrivano quelle per plagio | Un gruppo olandese: "Zitti e buoni troppo simile a un nostro brano"

Maneskin ancora sotto attacco. La band vincitrice dell' Eurovision dopo le accuse per il presunto consumo di droga da parte di Damiano durante la finale subisce anche quelle relative a un presunto plagio. "Zitti e buoni" , il brano con cui avevano vinto Sanremo, secondo Joris Lissens - membro 55enne della band olandese The Vendettas - sarebbe troppo simile a "You Want It, You’ve Got It", canzone incisa nel 1992.

Lissens ha detto "di aver avuto subito l’impressione di sentire un riff della sua band". "Questi giovani – ha aggiunto – non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai". Il video del brano è spuntato in questi giorni su YouTube. Molti utenti nei commenti hanno sottolineato come il riff incriminato sia un giro di chitarra abbastanza comune e rielaborato in numerose canzoni. Tra i commenti c'è anche chi scrive: “Il 99% delle persone che ha guardato questo video lo ha fatto per i Maneskin.

Già a Sanremo sui Maneskin era piovuta un'altra accusa di plagio: in quell'occasione "Zitti e buoni" era stata accostata a "F.D.T.", brano inciso nel 2015 dalla band Anthony Laszlo (duo formato da Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone).