Emma fa ripartire i live e attacca: "Io all'Eurovision massacrata per il mio look, i Maneskin osannati"

Emma riapre ufficialmente la stagione dei tour dal vivo post-Covid. La cantante dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro giovedì sera, sarà protagonista di un doppio show evento a Verona e poi in giro per l'Italia. Una festa per i suoi dieci anni di carriera e l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Su di me ci sono ancora pregiudizi e anche sessismo - dice -All' Eurovision venni massacrata per una mutandina in vista, Damiano a petto nudo e tacchi lo hanno definito un figo".

"C'è una grande emozione, perché questo concerto segna il ritorno al live dopo un periodo tremendo - spiega lei -. Posso dire che è quasi un mio Primo maggio, una festa dei lavoratori, perché finalmente si torna a suonare e chi lavora ai concerti può tornare a lavorare". Domenica e lunedì, in una versione sdoppiata per dare modo di distanziare il pubblico secondo le direttive anti-Covid, andrà finalmente in scena l'evento all'Arena di Verona che si sarebbe dovuto tenere l'anno scorso in coincidenza con i dieci anni di carriera. "Come ospiti ci saranno Alessandra Amoroso, Loredana Berté e Dardust, mentre per le date in giro per l'Italia tutti i ragazzi di X Factor apriranno le mie date. Purtroppo per una questione Covid non potranno esserci i gruppi". Niente fuochi d'artificio o grandi trovate sceniche, ma lo spettacolo sarà tutto "umano", sul palco, grazie a un gruppo di ballerini. "La presenza dei ballerini è per dare spazio alla danza, che è un altro mondo colpito da questa situazione e poi visto che non ci saranno effetti scenici ho pensato alla forza umana".

Festeggiare dieci anni carriera, poter tornare a suonare, sfogare la tensione accumulata in questo periodo, significa anche prendersi qualche rivincita. E così ne ha diverse di cose da tirare fuori. A cominciare dall'Eurovision, certo, "dove io sono stata massacrata per una mutandina che si vedeva, ma forse ero troppo avanti, certe cose avrei dovuto farle oggi", ma non solo. C'è spazio anche per ricordare i pregiudizi che ancora l'accompagnano "io sono per molti resto Emma di Amici, ancora lì siamo". Eppure lei tira dritto come ha sempre fatto e si gode i successi che le ha regalato il pubblico e gli attestati di stima di artisti come Franco Battiato o Vasco Rossi. "Dopo tanti anni mi sembra sempre che rispetto ad altri nomi della musica io ho sempre dovuto faticare il triplo per ottenere quello che mi spettava. Le persone che mi hanno sempre rispettato sono state proprio i grandi della musica, non quelli dell'hipe e delle hit. Avere il loro rispetto è stata la vera spinta" afferma e poi si lascia andare ai ricordi su Battiato. "Quando è arrivata la notizia della sua morte mi si è spezzato il cuore, come mi era successo con Pino (Daniele, ndr). Non dimenticherò mai la vacanza nella casa di Battiato, con lui che veniva a svegliarmi alle 5 di mattina con il caffè per andare al mare. E poi ci mettevamo sotto una pianta a parlare" dice commossa. "Ci sentivamo spesso, mi ero anche organizzata per tornare a trovarlo ma non ho fatto in tempo" spiega. All'Arena però ci sarà spazio anche per un omaggio al grande cantautore.

Il meglio dello show del 6 giugno all'Arena di Verona sarà anche reso disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno, in prima serata, sulla piattaforma ITsART.

LE DATE DEL TOUR

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)