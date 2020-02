Malore per Maria Grazia Cucinotta: l'attrice ricoverata in ospedale

Mercoledì sera l'attrice Maria Grazia Cucinotta è stata colta da un improvviso malore. L'attrice, che alle 21 avrebbe dovuto essere in scena nel Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli). è stata portata via in ambulanza quando il sipario era già aperto. Il suo staff ha poi rassicurato che l'artista sta meglio e che non si tratta di un malore grave. Ma lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.