Si tratta semplicemente di una sorta di disequilibrio. Del fatto di doversi muovere sopra e sotto la superficie molto spesso. "Ho imparato ad andare sotto se l'aria non c'è", canto in un passaggio. E' proprio quello il senso. Raccogliere ossigeno e poi immergersi in cose che molto spesso non ci aspettiamo e forse pensiamo anche di non essere pronti a poter affrontare. Quindi la differenza la fa come gestisci l'aria che hai accumulato invece di sperare di stare sempre sopra. Non è possibile stare sempre sopra le cose, nella parte positiva. A volte devi stare sotto per forza. E quindi, meglio ci stai, meglio è.