Mahmood è un mezzo demone in "Inuyasha", il nuovo singolo che guarda a Oriente

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata”, il successo planetario di “Soldi”, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, collezionando un totale di 14 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

“Inuyasha” è il primo singolo ufficiale del suo atteso secondo album, un nuovo progetto discografico su cui il cantautore è già al lavoro da tempo.

Il brano si ispira al manga giapponese, Inuyasha. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzo demone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nella canzone è quindi la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”.

Lo stesso Mahmood si presenta nei panni di un mezzo demone sui social per annunciare il suo singolo, unghie e orecchie affilate e una tunica arancione da guerriero.

Il testo è ricco di richiami simbolici e di influenze con rimandi a una cultura molto vicina e amata da Mahmood, da cui trae ispirazione per tornare - a distanza di quasi un anno dal suo ultimo singolo “Dorado” (doppio platino) - trasportandoci con un tocco molto personale dentro un nuovo universo di esplorazioni artistiche.



