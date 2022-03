Mahmood, messaggio di solidarietà all'Ucraina: "Dalla parte degli oppressi"

Prima del concerto, Mahmood ha voluto visitare il padiglione dell'Ucraina, dove ha incontrato il direttore e si è fermato, visibilmente emozionato, a guardare la parete di centinaia di post-it con i quali i visitatori hanno espresso il loro sostegno nei confronti del Paese. Poi ha lasciato il suo messaggio: "Sempre dalla parte degli oppressi. Support Ukraine".

"Sono convinto che sia importante essere qui oggi a Expo - dice Mahmood - soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo".

Il cantante sottolinea come sia importante far sentire la vicinanza alla popolazione ucraina: "Vedere i video che girano sui social in questo periodo fa male. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante".

