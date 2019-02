Mahmood, le parodie di "Soldi" conquistano il web

Continua il successo di " Soldi ", il brano di Mahmood che ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo e ha battuto ogni record su Spotify . Dopo la polemica con Ultimo , la proposta di legge della Lega per tutelare la musica italiana e il prete avellinese che ha permesso di farla cantare in chiesa : ora la canzone è ancora protagonista grazie alle parodie che stanno spopolando in rete.

Giovanni Francesco Ciani di Bisceglie l'ha reinterpretata in versione barese, cambiando il ritornello da "soldi" a "polpi". Diversa la versione in catanese del videomaker Davide Limone alias Davedkyo, che l'ha usata come spunto per denunciare in dialetto il mancato stipendio e la vita da precario. Il trevigiano Matteo Del Puppo ha invece modificato il testo per cantare le difficoltà della vita in vigna ed esaltare la qualità del suo prosecco doc, perfetto da solo o nello spritz.